Desde las 14 horas de este lunes se interrumpió el suministro de agua potable en Comodoro Rivadavia debido a daños en la línea de media tensión que abastece al Sistema Acueductos. No hay horario estimado de normalización.

La caída de árboles sobre una línea eléctrica dejó sin agua a toda la ciudad

Este lunes 17 de noviembre, a partir de las 14:00, quedó interrumpido el suministro de agua potable en toda la ciudad de Comodoro Rivadavia. La medida se debe a la caída de árboles provocada por el temporal de viento, lo que afectó la Línea de Media Tensión de 33 kV que alimenta al Sistema Acueductos.

Desde la empresa informaron que, por el momento, no existe un horario estimado para la normalización del servicio. Personal operativo trabaja en la zona afectada para resolver el inconveniente y restablecer el abastecimiento cuanto antes.

Asimismo, se indicó que la población será informada ante cualquier novedad y se solicitó realizar un uso racional del agua disponible.