La mayor intensidad se prevé para el mediodía con ráfagas que podrían superar los 140 kilómetros por hora.

Sube a rojo el alerta por vientos en Comodoro

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, emitió este domingo una actualización sobre los niveles de alerta rojo, naranja y amarillo emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional para el lunes 17 de noviembre, debido a vientos intensos en toda la región.

Alerta Roja: Desde la madrugada hasta el mediodía, se esperan vientos del sector oeste entre 60 y 90 km/h, con ráfagas que podrían superar los 140 km/h. La mayor intensidad se prevé durante el mediodía.

Alerta Naranja: Desde la mañana hasta la tarde, se registrarán vientos del oeste entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían superar los 130 km/h.

Alerta Amarilla: Desde la mañana hasta la tarde, los vientos serán del sector oeste con velocidades de 40 a 60 km/h, y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Ante cualquier emergencia, comuníquese con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.