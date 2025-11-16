El Patagonico
El Patagónico
Sube a rojo el alerta por vientos en Comodoro

La mayor intensidad se prevé para el mediodía con ráfagas que podrían superar los 140 kilómetros por hora.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, emitió este domingo una actualización sobre los niveles de alerta rojo, naranja y amarillo emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional para el lunes 17 de noviembre, debido a vientos intensos en toda la región.

Alerta Roja: Desde la madrugada hasta el mediodía, se esperan vientos del sector oeste entre 60 y 90 km/h, con ráfagas que podrían superar los 140 km/h. La mayor intensidad se prevé durante el mediodía.

Alerta Naranja: Desde la mañana hasta la tarde, se registrarán vientos del oeste entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían superar los 130 km/h.

Alerta Amarilla: Desde la mañana hasta la tarde, los vientos serán del sector oeste con velocidades de 40 a 60 km/h, y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Ante cualquier emergencia, comuníquese con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

Fuente:

