Suspenden circulación de colectivos en Comodoro

La medida regirá a partir de las 6 de este lunes como consecuencia de la alerta roja.

Desde las 6 de la mañana de este lunes quedará restringida la circulación en rutas nacionales y suspendido el servicio de transporte público en Comodoro Rivadavia, ante las ráfagas que podrían superar los 140 km/h.

La medida fue confirmada por la Municipalidad y por la Subsecretaría de Protección Ciudadana. No habrá circulación de colectivos y tampoco se podrá transitar por las rutas nacionales 3, 26, 40 y 260 hasta nuevo aviso.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos y seguir las actualizaciones oficiales mientras se mantenga vigente el alerta roja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.