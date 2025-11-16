Manejaba borracho, sin papeles y cruzó en rojo

A partir del llamado de un policía que realizaba tareas de seguridad en un local nocturno, efectivos de la Seccional Tercera interceptaron el vehículo en Juan XXIII e Islas Leones.

A las 4:20 de este domingo, personal policial de la Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia secuestró un automóvil en el barrio José Fuchs, después de comprobar que su conductor manejaba en estado de ebriedad.

Según el informe oficial, un policía que realizaba tareas de seguridad adicional en un local nocturno próximo a la avenida Yrigoyen, observó un Chevrolet Prisma con varios ocupantes a bordo, en actitud sospechosa.

El vehículo sospechoso fue seguido por un patrullero. En el sector de las calles Juan XXIII e Islas Leones, el auto cruzó un semáforo en rojo, momento en que se procedió a detenerlo para un control.

El conductor carecía de la documentación para circular y tenía un fuerte aliento alcohólico. Debido a estas circunstancias, se labró el acta de infracción y el auto fue trasladado a la comisaría.

Desde el lugar se solicitó la presencia del personal municipal de Tránsito. Sin embargo, no pudieron acudir de inmediato porque estaban realizando controles en otra jurisdicción.