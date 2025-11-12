Tras reacondicionar la calzada, se habilitó la 25 de Mayo

Entre Ameghino y Rivadavia se acondicionó con hormigón el sector por donde transita el transporte público de pasajeros y se renovó el pavimento sobre el resto de la calzada.

El Municipio, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, habilitó la calle 25 de Mayo, luego de concluir las tareas de reacondicionamiento y mejora de la calzada, en el marco del plan de embellecimiento del casco céntrico que se viene desarrollando en distintos sectores de Comodoro Rivadavia.

Los trabajos se llevaron adelante entre Ameghino y Avenida Rivadavia, donde se intervino integralmente la calzada. En el sector por donde circula el transporte público, se colocó hormigón armado, mientras que el resto de la traza se repavimentó con material flexible, garantizando una mejor transitabilidad.

El secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, consideró que es una de las intervenciones más importantes que se está realizando en el casco céntrico, por su extensión y por el volumen de tránsito que soporta, especialmente de transporte público. “El sector se encontraba muy deteriorado, con deformaciones constantes por la frenada de los colectivos, por lo que se resolvió ejecutar un tramo de hormigón, ya que soporta mejor ese tipo de cargas y evita nuevos hundimientos. Por otro lado, se repavimentó el resto de la calzada por donde circula el tránsito liviano”.

El funcionario señaló además que “estas obras forman parte del proceso de embellecimiento del centro que incluye bacheo, reparación de calzada y, posteriormente, pintura vial. El objetivo es mejorar no solo la circulación, sino también la imagen urbana de una zona que es muy transitada por vecinos y visitantes”.

En paralelo, el titular de la cartera de Infraestructura destacó que se continúa trabajando en el plan de bacheo y mantenimiento de calzadas en distintos puntos de la ciudad, al mencionar que “en paralelo se avanza sobre Viamonte y Ameghino, donde hay intervenciones de gran magnitud y también en el sector de Francia y su intersección con Rawson y Ameghino”.

En ese sentido, sostuvo que “son trabajos que requieren continuidad porque el mantenimiento vial es permanente. Es una tarea que no se detiene y que tiene como objetivo sostener en buen estado la trama urbana y mejorar la seguridad vial en todos los barrios”.

SEÑALETICA Y UNIFICACION DE VEREDAS

En otro orden, Ostoich se refirió a los próximos pasos del plan de embellecimiento, al adelantar que “sobre el sector céntrico vamos a iniciar otras intervenciones vinculadas a la señalética y la unificación de veredas de la calle San Martín, para generar un entorno más ordenado y accesible. También estamos trabajando en la segunda etapa del plan de bacheo que apuntará a los barrios”.

Finalmente, remarcó que “además de los trabajos en calzada, seguimos avanzando en obras en distintos puntos de Comodoro, como el Paseo Costero del barrio Stella Maris, la plaza Yapeyú en Standart, el Centro de Encuentro, que ya está en su etapa final, obras de gas y mejoras en espacios públicos. Son intervenciones distribuidas en toda la ciudad, que buscan mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos”.