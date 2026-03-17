Vialidad Urbana Municipal intensifica el mantenimiento de calles y caminos

Los trabajos viales se concretaron en los distintos barrios de la zona sur de la ciudad. Se avanza en el acopio de material para mejorar la transitabilidad de las vías más utilizadas.

Desde la semana pasada, la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Vialidad Urbana, lleva adelante trabajos de mantenimiento en calles y caminos principales de los barrios Bella Vista Sur, Fracción 14 y 15, Los Bretes y Cordón Forestal, además del denominado Camino Petrolero.

Es por ello que este martes el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, supervisó los trabajos viales ejecutados en un sector del barrio de Fracción 14. El funcionario indicó que “estamos trabajando en el mantenimiento de calles y la idea es ir preparando todo el terreno para el invierno”.

Navarro puso énfasis en que “estamos haciendo acopio de materiales y trabajando fuerte para que tengamos un poco mejor la transitabilidad de las arterias principales de los barrios Cordón Forestal, Fracción 14 y 15, Los Bretes y alrededores”, al tiempo que remarcó que “la misma tarea se hará en los distintos sectores de zona norte”.

Asimismo, destacó que con la totalidad de la maquinaria a disposición “estamos abarcando todos los sectores de la ciudad para llegar con las respuestas a los vecinos”, al reiterar que “queremos dejar ordenado todas las calles posibles para el invierno que se avecina”.