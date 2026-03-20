Derrumbe en el camino a La Hoya: piden máxima precaución tras las lluvias

El aviso fue emitido por Protección Civil, que advirtió sobre la situación y solicitó a los conductores transitar con máxima precaución en el sector afectado.
Trabajos en la zona
Personal de Vialidad Provincial ya se encuentra trabajando en el lugar para despejar la calzada y restablecer el tránsito con normalidad, aunque las tareas podrían extenderse dependiendo de las condiciones del terreno.
Recomendaciones
Desde las autoridades insistieron en:
-
Reducir la velocidad
Respetar la señalización
Seguir las indicaciones del personal en el lugar
Además, recordaron que las condiciones climáticas pueden generar nuevos desprendimientos o complicaciones en la ruta.
Para consultas o emergencias, se encuentra habilitada la guardia de Protección Civil al (2945) 595212.