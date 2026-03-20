Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron un derrumbe en el camino que une Esquel con La Hoya, generando complicaciones en la circulación y obligando a extremar las medidas de seguridad.

Derrumbe en el camino a La Hoya: piden máxima precaución tras las lluvias

El aviso fue emitido por Protección Civil, que advirtió sobre la situación y solicitó a los conductores transitar con máxima precaución en el sector afectado.

Trabajos en la zona

Personal de Vialidad Provincial ya se encuentra trabajando en el lugar para despejar la calzada y restablecer el tránsito con normalidad, aunque las tareas podrían extenderse dependiendo de las condiciones del terreno.

Recomendaciones

Desde las autoridades insistieron en:

Reducir la velocidad

Respetar la señalización

Seguir las indicaciones del personal en el lugar

Además, recordaron que las condiciones climáticas pueden generar nuevos desprendimientos o complicaciones en la ruta.

Para consultas o emergencias, se encuentra habilitada la guardia de Protección Civil al (2945) 595212.