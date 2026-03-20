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Derrumbe en el camino a La Hoya: piden máxima precaución tras las lluvias

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron un derrumbe en el camino que une Esquel con La Hoya, generando complicaciones en la circulación y obligando a extremar las medidas de seguridad.

El aviso fue emitido por Protección Civil, que advirtió sobre la situación y solicitó a los conductores transitar con máxima precaución en el sector afectado.

Trabajos en la zona

Personal de Vialidad Provincial ya se encuentra trabajando en el lugar para despejar la calzada y restablecer el tránsito con normalidad, aunque las tareas podrían extenderse dependiendo de las condiciones del terreno.

Recomendaciones

Desde las autoridades insistieron en:

  • Reducir la velocidad

  • Respetar la señalización

  • Seguir las indicaciones del personal en el lugar

Además, recordaron que las condiciones climáticas pueden generar nuevos desprendimientos o complicaciones en la ruta.

Para consultas o emergencias, se encuentra habilitada la guardia de Protección Civil al (2945) 595212.

Fuente:

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