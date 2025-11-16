El incidente vial se produjo este domingo a la mañana en el barrio San Martín. La prueba de alcoholemia arrojó que la mujer conducía con 1.48 gramos de alcohol por litro de sangre.

Manejaba borracha y su auto terminó despistado sobre la vereda

Una mujer que conducía bajo los efectos del alcohol protagonizó un incidente vial este domingo, alrededor de las 7:30, en Las Violetas y La Pinta, del barrio San Martín.

Personal policial de la Seccional Séptima fue alertado de la situación a través de un llamado telefónico que daba cuenta de un Fiat Cronos despistado sobre una vereda.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia del personal municipal de Tránsito. El control de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 1.48 gramos de alcohol por litro de sangre.

El vehículo fue secuestrado, pero no se reportaron personas lesionadas.