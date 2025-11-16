Detuvieron a un ladrón de bicicletas

Sucedió en el barrio 9 de Julio. Fue clave la colaboración de un testigo que siguió al delincuente y alertó a la policía.

Un hombre de 33 años fue detenido este sábado por la mañana luego de robar una bicicleta de una vivienda en el barrio 9 de Julio. La intervención de un testigo, que siguió al sospechoso y guió a la policía, fue decisiva para lograr la detención.

El robo ocurrió alrededor de las 10, cuando un hombre ingresó a un domicilio en Sargento Cabral al 900 y sustrajo una bicicleta.

El damnificado, un hombre de 70 años, alertó a la Comisaría Segunda. Así, efectivos a bordo del móvil 946 llegaron al lugar y tomaron el testimonio de un vecino que había presenciado el robo.

El testigo indicó que el delincuente había saltado el portón, ingresado a la vivienda y escapado con la bicicleta. Con la descripción física y la vestimenta del sospechoso, los uniformados iniciaron un rastrillaje por la zona.

Al llegar a la esquina de Tucumán y Uruguay, los policías observaron a un hombre que coincidía con las características aportadas. Detrás de él venía el testigo, haciendo señas y confirmando que se trataba del autor del robo. Minutos antes, el ladrón había abandonado la bicicleta en la esquina de Sargento Cabral y Mendoza.

Al verse cercado, el sospechoso se entregó sin oponer resistencia y fue trasladado a la comisaría de Viamonte y Rivadavia. El detenido, identificado como O.W.A., de 33 años, quedó a disposición de la Justicia y aguardará la audiencia de control de detención.