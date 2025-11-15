El jurado popular declaró culpable al clan Sena

El veredicto fue leído este sábado por la tarde. Seis de siete acusados fueron encontrados culpables por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, perpetrado en 2023.

Los doce integrantes del jurado popular del caso Cecilia Strzyzowski confirmaron el veredicto y declararon culpable al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023. La resolución de la Justicia llegó tras una jornada extensa, atravesada por idas y vueltas, pedidos de aclaración y consultas de último momento entre la fiscalía y las defensas.

En detalle, Cesar Mario Alejandro Sena, expareja de Cecilia, sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña, Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo fueron encontrados culpables -se manera unánime- en los delitos por los que habían sido imputados. Griselda Lucía Reinoso fue la única de las acusadas que resultó absuelta.

Ahora, la jueza Dolly Fernández deberá establecer la fecha para realizar la audiencia de cesura, donde se definirán las penas que deberá cumplir cada uno de los condenados. En este sentido, la defensa de la víctima estableció que continuarán con su pedido de prisión perpetua para el clan Sena.

Desde temprano, las inmediaciones de los tribunales chaqueños - ubicados en Juan B. Justo 42 - se llenaron de carteles, pancartas y reclamos de justicia. La movilización fue creciendo con el correr de las horas y volvió a intensificarse este sábado, cuando se confirmó que el jurado retomó la deliberación a las 8.

Frente al edificio judicial, una multitud celebró al grito de "justicia" tras conocer el fallo contra el clan Sena.

VEREDICTO

En referencia a César Sena, el veredicto del jurado sentenció: "Encontramos al acusado César Mario Alejandro Sena, conforme al requerimiento de la acusación, culpable como autor del delito de homicidio agravado por: a) el vínculo y b) violencia de género. Así lo declaramos de manera unánime".

Marcela Acuña, madre de César, fue declarada culpable en carácter de "partícipe primario del delito de homicidio agravado por a) el vínculo y b) violencia de género", misma decisión fue tomada en el caso de su pareja y padre del autor del homicidio, Emerenciano Sena.

En referencia a Gustavo Obregón y Fabiana González, ambos fueron hallados culpables de encubrimiento agravado. Gustavo Melgarejo, fue responsabilizado del delito de encubrimiento simple.

Por último, Griselda Reinoso fue declarada "no culpable" de manera unánime. Se espera que la hasta ahora imputada recupere su libertad de manera inmediata.