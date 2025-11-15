Delincuentes ingresaron a su casa y se llevaron dispositivos electrónicos y una mochila con recetarios y el sello profesional de una psicóloga.

Le robaron a una psicóloga en Mosconi y le preocupan sus recetarios

Una vecina del barrio General Mosconi denunció que fue víctima de un robo ocurrido el pasado jueves, cuando delincuentes ingresaron a la vivienda que alquila y sustrajeron varios objetos de valor.

Según relató la damnificada, el hecho ocurrió entre las 18 y las 19, horario en el que no se encontraba en el domicilio. Entre los bienes robados mencionó dos televisores, una tablet y un teléfono celular utilizado para su trabajo.

Sin embargo, expresó especial preocupación por la desaparición de una mochila que contenía recetarios a nombre de Antonela Pignataro, licenciada en Psicología, además de su sello profesional. Indicó que estos elementos son de uso exclusivo y podrían ser mal utilizados.

La víctima hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad para recuperar la mochila o cualquier elemento sustraído. Solicitó que, ante cualquier información, se comuniquen directamente con ella para colaborar con la investigación y la restitución de los objetos.