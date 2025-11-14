Motochorros asaltaron a repartidor de comestibles

Dos sujetos a bordo de una motocicleta de mediana cilindradas asaltaron este viernes a mano armada al conductor de un camión repartidor de comestibles en Caleta Olivia.

El hecho delictivo se produjo alrededor de las 13:30 y la escena quedó registrada en el video que captara un vecino con su teléfono celular, presumiblemente al percibir los movimientos sospechosos de los delincuentes que estaban encapuchados.

El camión con caja térmica se había detenido esquina de las calles San José Obrero y Fratzscher para abastecer de mercadería a una conocida pollería.

Los sujetos esperaron en las inmediaciones que el conductor del camión se retirara del comercio luego de entregar mercadería y cobrar en efectivo.

Cuando ello ocurrió, se cubrieron lo rostros y el que iba de acompañante descendió rápidamente portando un arma de fuego, tipo pistolón, amenazando de muerte al chofer del camión y sustrayéndole una pequeña bolsa que contenía aproximadamente 6 millones de pesos, según revelaron fuentes policiales consultadas por El Patagónico.

El asalto duró pocos segundos y los motochorros escaparon a toda velocidad.

Avanzada la tarde, tras analizar el video, personal de la División de Investigaciones (DDI) procuraba identificar y dar con el paradero de los sospechosos, no descartándose que sean los mismos que hace aproximadamente dos meses asaltaron a otro camionero en una estación se servicio ubicada en el acceso sur a la ciudad.