Competencia ciclística fue declarada de interés municipal

En la sesión ordinaria de este jueves, los concejales de Caleta Olivia avalaron un proyecto de Resolución por el cual se declara de interés municipal la competencia ciclística alusiva al 124º aniversario de la ciudad.

La normativa que fue aprobada por unanimidad y surgió a iniciativa de la concejal Iris Casas, también expresa un reconocimiento a los fundadores del Pedal Club, organizador de esa competencia que se viene realizando desde hace cuarenta años.

Copia del Proyecto de Resolución Nº 528/2025 fue recibido por uno de los integrantes de la actual comisión directiva de la institución, Carlos Miranda, en manos de la concejal Casas, acompañado por sus pares Facundo Belarde (presidente del cuerpo) y Miguel Farías (foto).

En sus consideraciones, la edil resaltó que los fundadores del Pedal Club no solo dieron origen a una institución, sino que también “sembraron una cultura del encuentro, del esfuerzo colectivo y del deporte como espacio de crecimiento humano. Su tarea fue y continúa siendo un aporte valioso a la identidad de nuestra ciudad y a la formación de generaciones”.

Finalmente vale señalar que el evento deportivo de este año se disputará el domingo 23 de noviembre a partir de las 13:00 en un circuito de la céntrica avenida Independencia, comprendiendo pruebas de con bicicletas de ruta, de pista y de montain bike para diferentes categorías.