Fuertes vientos: rige alerta naranja y las ráfagas podrían superar los 120 km/h

El viento regresará con fuerza este viernes en Comodoro Rivadavia y en varias zonas de Chubut, tras varios días de calor. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos muy intensos que comenzaron en la madrugada del viernes y mantendrán a la región en condiciones inestables durante toda la jornada.

Según el pronóstico, los vientos del oeste oscilarán entre 60 y 75 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 120 km/h. Durante la mañana y la tarde regirá una alerta amarilla, aunque el fenómeno seguirá siendo significativo.

Las zonas afectadas incluyen:

Mesetas de Escalante y Río Senguer.

Sarmiento.

Sudoeste de Florentino Ameghino.

Cordillera de Río Senguer.

Costa de Escalante, incluida Comodoro Rivadavia.

El SMN indicó que la intensidad del viento puede provocar reducción de visibilidad, caída de objetos y complicaciones en rutas y actividades al aire libre.

Recomendaciones

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por medios oficiales.

Buscar resguardo en lugares cerrados.

Contactar a los servicios de emergencia (103) ante cualquier situación de riesgo.