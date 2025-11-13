Jueves con nubes y ráfagas en Comodoro

Este jueves 13 de noviembre se presentará con cielo parcialmente cubierto y sin probabilidades de lluvia, aunque el viento será nuevamente protagonista durante toda la jornada en Comodoro Rivadavia.

Por la mañana, el cielo estará algo nublado, con una temperatura cercana a los 15°C y vientos del sudoeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 a 69 km/h.

Hacia la tarde, se prevé un aumento de la nubosidad con cielo mayormente nublado y una máxima de 23°C. El viento rotará al oeste, manteniendo la misma intensidad y ráfagas fuertes.

Durante la noche, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura descenderá a unos 17°C, mientras que las ráfagas podrían incrementarse hasta los 70 a 78 km/h, manteniendo un ambiente ventoso y fresco.