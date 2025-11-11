Martes con cielo cubierto y ráfagas intensas en Comodoro

Este martes 11 de noviembre se presentará con un panorama estable pero ventoso en Comodoro Rivadavia. Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura de 17°C y vientos del sudoeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h. No hay probabilidad de precipitaciones.
La tarde continuará con nubosidad similar: mayormente nublado, temperaturas de hasta 21°C y vientos del sudoeste con la misma intensidad. Las ráfagas podrían aumentar a 51–59 km/h, mientras que la probabilidad de lluvia seguirá siendo mínima, entre 0% y 10%.
Por la noche, el cielo pasará a estar parcialmente nublado y la temperatura descenderá a 16°C. El viento se mantendrá del sudoeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar nuevamente los 59 km/h. No se esperan precipitaciones.