Domingo agradable con 23° y viento moderado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada templada en Comodoro, con cielo parcialmente nublado y ráfagas por la tarde. El lunes llegarán las nubes y posibles lluvias aisladas; el martes continuará la inestabilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia para este domingo un día agradable en Comodoro Rivadavia y alrededores, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 23°. Hacia la tarde se prevén ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.

Para mañana lunes, el organismo anticipa un aumento de la nubosidad. Se espera un cielo mayormente nublado, con una mínima de 17° y una máxima de 26°. Durante la tarde, las ráfagas podrían intensificarse hasta alcanzar los 60 km/h, mientras que por la noche no se descartan lluvias aisladas.

El martes continuará con condiciones similares: cielo mayormente nublado y temperaturas que irán de los 15° a los 22°. Para la noche se prevén nuevamente ráfagas de alrededor de 50 km/h, lo que podría mantener la inestabilidad en la región.