Estafaron a 70 hinchas de Boca de Trelew y se pierden el Superclásico

Cerca de 70 hinchas de Boca Juniors de Trelew, que se preparaban para viajar este sábado a Buenos Aires para presenciar el Superclásico ante River Plate, quedaron desamparados después de que el organizador del viaje presuntamente desapareciera con el dinero de los pasajes y las entradas.
El grupo se había reunido desde antes de las 14:00 en el predio, con horario de salida programado para las 15:30.
Según relataron varios de los afectados el responsable del traslado “habría estafado a los 70 fanáticos” y dejó de responder a los mensajes después de las 15:00. La decepción entre los presentes se tradujo en angustia, enojo y lágrimas.
Personal policial llegó al lugar y dialogó con una de las coordinadoras que figuraba como intermediaria del viaje.