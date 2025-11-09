Unos 70 simpatizantes de Boca Juniors quedaron varados tras pagar pasajes y entradas a un organizador que dejó de responder. La Policía del Chubut intervino en el lugar y se radican denuncias.

Estafaron a 70 hinchas de Boca de Trelew y se pierden el Superclásico

Cerca de 70 hinchas de Boca Juniors de Trelew, que se preparaban para viajar este sábado a Buenos Aires para presenciar el Superclásico ante River Plate, quedaron desamparados después de que el organizador del viaje presuntamente desapareciera con el dinero de los pasajes y las entradas.

El grupo se había reunido desde antes de las 14:00 en el predio, con horario de salida programado para las 15:30.

Según relataron varios de los afectados el responsable del traslado “habría estafado a los 70 fanáticos” y dejó de responder a los mensajes después de las 15:00. La decepción entre los presentes se tradujo en angustia, enojo y lágrimas.

Personal policial llegó al lugar y dialogó con una de las coordinadoras que figuraba como intermediaria del viaje.