Marianela Mirra se casará con José Alperovich que sigue en prisión domiciliaria

La ex Gran Hermano anunció que formalizará su relación con José Alperovich, quien cumple prisión domiciliaria por abuso sexual. La pareja convive en un departamento de Puerto Madero, donde él cumple su condena de 16 años.

Marianela Mirra, conocida por su participación en Gran Hermano y por su constante presencia mediática, volvió a generar controversia tras confirmar que se casará con José Alperovich, exgobernador de Tucumán, condenado a 16 años de prisión por el abuso sexual de su sobrina y exsecretaria. El exmandatario cumple su pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en un departamento de Puerto Madero, donde ambos conviven desde hace meses.

La noticia fue revelada en una conversación que Mirra mantuvo con su amigo y excompañero de reality, Gastón Trezeguet, a quien también le había confirmado recientemente su embarazo. “Hola rey. Si me caso… es un proyecto que se critica pero que existe y es parte de mi vida”, expresó la exconcursante, dejando en claro su decisión de avanzar con la relación más allá del repudio público y la polémica que la rodea.

El periodista Mauro Federico amplió la información en el programa Carnaval Stream, donde aseguró que Alperovich se divorció de su esposa, Betty Rojkés, hace aproximadamente un mes y que la boda con Mirra está prevista para el 27 de noviembre. La ceremonia se realizaría en el departamento donde el exgobernador cumple su prisión domiciliaria.

La convivencia entre Mirra y Alperovich quedó evidenciada en agosto, cuando el programa A la Tarde (América) difundió imágenes del edificio en el que residen: un complejo de alta gama con piscina climatizada, spa, gimnasio, microcine, SUM y seguridad privada. Las unidades del lugar tienen valores que oscilan entre los 220.000 y los 2,2 millones de dólares.

Mirra también ha compartido fotos en sus redes sociales desde el gimnasio del edificio, mostrando que continúa acompañando al exgobernador y que se encuentra instalada junto a él. En el mismo ciclo televisivo, el cronista Oliver Quiroz relató un episodio que observó desde la vía pública: “Él salió a hacer una llamada por teléfono al balcón y se la vio a ella sentada al lado, leyendo un libro”.