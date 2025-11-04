El Patagonico
Otra estafa: entregó una camioneta y $20 millones por una Hilux con deuda millonaria

Un hombre de 28 años denunció haber sido víctima de una estafa tras entregar su Chevrolet S-10 y una importante suma de dinero por una Toyota Hilux que estaba prendada. Luego de descubrir el engaño, fue amenazado por el supuesto dueño del vehículo.

Un nuevo caso de estafa salió a la luz en Comodoro Rivadavia, donde un hombre de 28 años denunció haber sido engañado y posteriormente amenazado tras intentar comprar una Toyota Hilux.

Según el relato del denunciante, la operación se concretó el 6 de octubre de 2025, cuando entregó su Chevrolet S-10 junto con $20.000.000 en efectivo como parte de pago. Sin embargo, días después, al solicitar un informe de dominio, descubrió que el vehículo adquirido estaba prendado y registraba una deuda de $55.000.000, situación que confirmaba el fraude.

La situación se agravó el 1 de noviembre, cuando el supuesto dueño del vehículo, identificado como S. Traico, se presentó en el comercio del denunciante y profirió amenazas para que le devolvieran la camioneta.

Ante estos hechos, la víctima radicó la denuncia en sede policial, manifestando temor por su seguridad y la de su familia. La Policía de Comodoro Rivadavia y el Ministerio Público Fiscal iniciaron una investigación para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades de los involucrados.

