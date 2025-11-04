Otra estafa: entregó una camioneta y $20 millones por una Hilux con deuda millonaria

Un nuevo caso de estafa salió a la luz en Comodoro Rivadavia, donde un hombre de 28 años denunció haber sido engañado y posteriormente amenazado tras intentar comprar una Toyota Hilux.
Según el relato del denunciante, la operación se concretó el 6 de octubre de 2025, cuando entregó su Chevrolet S-10 junto con $20.000.000 en efectivo como parte de pago. Sin embargo, días después, al solicitar un informe de dominio, descubrió que el vehículo adquirido estaba prendado y registraba una deuda de $55.000.000, situación que confirmaba el fraude.
La situación se agravó el 1 de noviembre, cuando el supuesto dueño del vehículo, identificado como S. Traico, se presentó en el comercio del denunciante y profirió amenazas para que le devolvieran la camioneta.
Ante estos hechos, la víctima radicó la denuncia en sede policial, manifestando temor por su seguridad y la de su familia. La Policía de Comodoro Rivadavia y el Ministerio Público Fiscal iniciaron una investigación para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades de los involucrados.