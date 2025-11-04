Escándalo con un fiscal federal que se negó a una alcoholemia

Es auxiliar de la Fiscalía de Caleta Olivia y agredió verbalmente a personal policial y de Seguridad Vial.

Escándalo, amenazas y gritos. Fue ese el saldo de una escena protagonizada por el auxiliar fiscal, a cargo de la fiscalía de Caleta Olivia, Fabricio Sachi, quien reside en Comodoro Rivadavia.

Todo sucedió cuando personal de Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Chubut le pidió detener su vehículo en un control en la esquina de Alvear y Necochea para realizarle un test de alcoholemia. “No me tutees, bájame el tono. ¿Quién sos? Llamá a quien quieras, no voy a hacer el test, me parece una verga, mandame la multa a mi casa”, le dijo el funcionario judicial en muy mal tono al policía que intervenía.

La discusión en primera instancia fue con un agente de la APSV, pero posteriormente el funcionario quiso hablar con un “policía” para hacer una “denuncia”. Ante otro de los efectivos que participaban del control, Sachi le dijo: “Quiero denunciarlo por abuso de autoridad”. Y agregó: “Tengo domicilio acá a la vuelta y viene a hincharme las pelotas”.

Mientras tanto, el agente de la APSV le reiteraba: "¿Vas a soplar la pipeta, sí o no?". A lo que Sachi respondía negativamente y con amenazas de denunciarlo por incumplimiento de los deberes de funcionario público y hostigamiento.

El ida y vuelta fue subiendo de tono y todo quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales.