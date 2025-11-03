Accidente fatal: la droga estaba valuada en 15 millones de pesos

La investigación por la muerte de una joven de 28 años dio un giro inesperado tras confirmarse que el vehículo siniestrado transportaba cocaína en estado puro.

La investigación por el accidente ocurrido el jueves 30 de octubre en la Ruta 1, donde Aldana Micaela Manrique, de 28 años, perdió la vida, tomó un rumbo inesperado tras los peritajes realizados por la División de Drogas de la Policía de Chubut. Según informó el jefe de la división, Javier Soto, en diálogo con Radio del Mar, el vehículo involucrado transportaba cocaína en estado puro.

“En cuanto a la cantidad, es importante: estaba todo compacto en un solo paquete, sin fraccionar. Su valor estimado es de unos 15 millones de pesos, y fraccionado y puesto a la venta su precio aumentaría significativamente. Fue una sorpresa para los investigadores”, explicó Soto.

A partir del hallazgo inicial, se dio intervención a la oficina judicial, que ordenó un allanamiento en el domicilio del propietario del vehículo, Mario Soto (27). En el operativo se secuestraron más gramos de la misma sustancia.

“Estamos a disposición de la Oficina Judicial y seguimos todas las averiguaciones. Este es solo el inicio; debemos determinar todo a través de la investigación, incluyendo la evolución del conductor”, añadió el comisario.

Las autoridades no descartan que el caso derive en un delito de competencia federal, mientras se aguardan los avances en la investigación y la apertura formal de la causa.