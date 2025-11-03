Julián Navarro, de 20 años, fue asesinado a puñaladas tras una discusión en plena calle en Puerto Madryn. El sospechoso se presentó voluntariamente en la comisaría.

Joven fue asesinado a puñaladas y el presunto autor del crimen se entregó

La ciudad de Puerto Madryn fue escenario de un trágico episodio de violencia el viernes por la tarde, que terminó con la muerte de un joven de 20 años.

La víctima, Julián Ariel Navarro, fue apuñalada dentro de su vehículo luego de una discusión en la vía pública, en la intersección de avenida Muzzio y Estanislao del Campo.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la investigación —a cargo del fiscal Juan Pablo Santos— determinó que el ataque ocurrió tras un altercado verbal. En medio de esa disputa, el agresor habría utilizado un arma blanca para atacar a Navarro mientras este se encontraba dentro de su auto.

A pesar del rápido traslado al hospital local por parte de testigos, el joven falleció debido a la gravedad de las heridas.

Identificación y entrega del sospechoso

El trabajo de la División Policial de Investigaciones (DPI) permitió identificar al presunto autor material, a partir de registros fílmicos y testimonios recabados en la zona. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el agresor se aproximó al vehículo de la víctima y le asestó las puñaladas.

Horas después del crimen, el sospechoso se presentó de manera voluntaria en la Comisaría Primera, acompañado por su abogado, Héctor Vargas, quedando detenido a disposición de la justicia.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que la aprehensión se realizó conforme al artículo 217 del Código Procesal Penal de Chubut, que regula las detenciones durante la etapa de investigación.

Allanamientos y secuestro de pruebas

De forma paralela a la entrega del sospechoso, la Fiscalía ordenó allanamientos en distintos domicilios de Puerto Madryn, autorizados por la jueza Patricia Reyes. En los procedimientos, coordinados por la DPI, se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos: prendas de vestir del presunto autor, dispositivos telefónicos, y armas blancas que podrían estar vinculadas al hecho.

El sospechoso permanece detenido en la Comisaría Primera y durante el fin de semana se realizará la audiencia de apertura de investigación y control de detención, donde se presentarán las primeras evidencias y se solicitará su prisión preventiva, publicó el sitio eqsnotas.com.