Hallaron medio kilo de cocaína en el auto que volcó y murió una mujer

El accidente ocurrió el jueves pasado en Km. 8. Allanaron la vivienda de la pareja accidentada y encontraron más droga.

Un peritaje policial realizado en el auto que volcó el jueves pasado en Comodoro Rivadavia, en donde murió una mujer y quedó gravemente herido su pareja, determinó que en el vehículo había medio kilo de cocaína. Además, en un allanamiento posterior en la viviendade la pareja, se hallaron otros 50 gramos de la misma droga.

El accidente fatal ocurrió el jueves pasado a la madrugada en Km 8, cuando una VW Suran volcó y ambos ocupantes salieron despedidos. La mujer, Aldana Micaela Manrique (28), murió en el acto. Mientras que su pareja y conductor del auto, Mario Soto (27), sufrió graves heridas y sigue internado en estado reservado.