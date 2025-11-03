Choque frontal en camino alternativo a KM 3: cuatro personas heridas

Un choque frontal entre dos autos se registró en la noche del domingo sobre el camino alternativo que conduce al barrio Mosconi, a la altura de Roque González. Como resultado, cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Regional.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:55 horas, cuando desde la Guardia de Prevención de la Comisaría Séptima se alertó sobre una colisión vehicular en ese sector. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un impacto frontal entre un Volkswagen Gol Country, en el que viajaban tres personas, y un Volkswagen Gol Power, ocupado solo por el conductor.

Ambulancias acudieron de inmediato y asistieron a los involucrados, quienes presentaban lesiones de diversa consideración. Todos fueron trasladados al Hospital Regional, donde permanecieron en observación aunque fuera de peligro.

Personal de Criminalística trabajó en el lugar para relevar pruebas y establecer la mecánica del siniestro. En tanto, ambos vehículos fueron secuestrados por orden del Ministerio Público Fiscal, que ya interviene en la causa.

Se investigan las circunstancias del hecho para determinar responsabilidades.