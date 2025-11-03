La nieta de Susana Giménez le debe 100 mil dólares

La diva de la televisión mantiene un fuerte conflicto con su nieta por un préstamo millonario que aún no habría sido devuelto.

Susana Giménez atraviesa días de tensión tanto en el plano familiar como en el mediático. Según trascendió, la conductora estaría distanciada de su nieta, Lucía Celasco, a raíz de un conflicto económico que deterioró su vínculo.

Fuentes cercanas aseguran que Susana le habría prestado a Lucía una importante suma de dinero —más de 100 mil dólares— destinada a un emprendimiento de moda, pero la joven nunca habría devuelto el monto. Las mismas versiones indican que el dinero fue utilizado para otros fines ajenos al proyecto.

La relación entre ambas estaría completamente quebrada: desde hace meses no se ven ni mantienen comunicación. Celasco, de 31 años, es hija de Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco, y actualmente se desempeña como modelo y emprendedora, con un local de ropa que opera en Argentina y Estados Unidos.

En paralelo, Giménez también se mostró molesta por su aparición en la biopic sobre Moria Casán, protagonizada por Sofía Gala Castiglione. De acuerdo con lo revelado por el programa A la Tarde, conducido por Karina Mazzocco en América, la diva de los teléfonos habría pedido acceso al guion luego de enterarse de que se incluye un episodio que retrata su vínculo histórico con “La One”.

“Susana está furiosa porque se la menciona de manera despectiva en dos pasajes del texto. Se la califica como ‘hueca’ y ‘tilinga’, y eso la enojó muchísimo”, detalló el periodista Gustavo Descalzi en el ciclo. Según el entorno de la conductora, no descarta avanzar con acciones judiciales si considera que la ficción vulnera su imagen pública.