Destrozó un auto en pleno centro y terminó hospitalizado con custodia policial

Un violento episodio se registró la noche del domingo en pleno centro de Comodoro Rivadavia, cuando un hombre rompió la luneta trasera de un vehículo en movimiento y luego atacó al personal policial y al personal médico que intentaba asistirlo.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 horas en la intersección de las calles 9 de Julio y Rivadavia, donde personal de la Comisaría Primera intervino tras el alerta emitido por el Centro de Monitoreo. Según informaron fuentes policiales, un sujeto había provocado daños en la parte trasera de un automóvil Fiat Punto que circulaba por la zona.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron lo denunciado y lograron identificar al responsable en una parada de colectivos cercana. El individuo presentaba una herida cortante en su mano izquierda, presumiblemente provocada durante el ataque al vehículo.

Sin embargo, al arribar una ambulancia para brindarle asistencia, el hombre se tornó agresivo, se negó a recibir atención médica y comenzó a lanzar golpes de puño, iniciando un forcejeo con los uniformados. Fue reducido por tres policías, dada la violencia con la que reaccionaba.

Finalmente, el sujeto fue trasladado al Hospital Regional bajo custodia policial, donde permanece internado. El hecho quedó registrado como daño a la propiedad y resistencia a la autoridad.