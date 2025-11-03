Este lunes a las 4:24 de la madrugada, efectivos de la Sección Operaciones de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia detuvieron un auto que circulaba por Avenida Juan XXIII, a la altura del barrio Ceferino Namuncurá, y descubrieron que en realidad era un "delivery clandestino" de bebidas alcohólicas.

Cayó delivery de alcohol: secuestraron más de 25 botellas en el Ceferino

El vehículo, un Volkswagen Gol, era conducido por un joven de 27 años, acompañado por otro de 26. Al momento del control, los uniformados observaron en el asiento trasero una importante cantidad de bebidas. El conductor admitió que estaba realizando ventas por la modalidad de delivery, algo completamente prohibido por la ordenanza municipal vigente.

El operativo terminó con la redacción del acta de infracción Nº 75888 en el marco de la Ordenanza Municipal 8787/06, artículo 1º, que prohíbe la venta de alcohol fuera de los canales habilitados.

Entre lo secuestrado había:

10 packs de cerveza

5 botellas de vino

6 cajas de vino

2 botellas de D. Lemon

2 botellas de cerveza Corona

1 botella de Gancia 1 botella de Fernet

1 botella de Vodka

1 botella de Gin Tonic

Todo el cargamento fue secuestrado y quedó a disposición del área correspondiente del Municipio. Los implicados quedaron notificados de la infracción y deberán afrontar las sanciones que impone la normativa local.