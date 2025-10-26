Una mujer protagonizó un despiste este domingo contra el exterior Chalet Huergo. No sufrió lesiones y el test de alcoholemia dio negativo.

Perdió el control del auto y chocó contra el cerco del Chalet Huergo

Este domingo, alrededor de las 7:30, personal policial intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional N°3, a la altura de Chalet Huergo, donde un vehículo terminó impactando contra un cerco perimetral tras perder el control.

Según el informe oficial, la conductora circulaba por la ruta cuando, debido al mal estado de las cubiertas y las condiciones climáticas adversas, perdió la estabilidad del rodado. El automóvil terminó sobre el guardarrail y luego chocó contra un cerco, provocando daños materiales en el paragolpes delantero, guardabarros y capot.

No se registraron personas lesionadas. La mujer contaba con toda la documentación en regla y la prueba de alcoholemia arrojó resultado negativo. El tránsito fue asistido por personal especializado, que permaneció en el lugar hasta la llegada de la grúa.