Un joven de 23 años, empleado de Pedidos Ya, fue aprehendido este martes por la mañana luego de golpear a un compañero y causar daños en su motocicleta en el estacionamiento del Chango Más de Avenida Chile.

Repartidor de Pedidos Ya golpeó a otro en un estacionamiento

Un joven de 23 años fue detenido este martes por la mañana tras protagonizar un violento incidente en el estacionamiento del supermercado Chango Más, ubicado en la intersección de Avenida Chile y Girolamo.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:10, cuando personal de la Comisaría Seccional Tercera acudió al lugar tras recibir el aviso del servicio de Policía Adicional del establecimiento.

Según el parte oficial, el detenido —identificado como U.B.S., de 23 años— se desempeña como repartidor de Pedidos Ya y habría agredido físicamente a otro trabajador de la misma empresa, además de provocar daños en su motocicleta.

Al arribar al sitio, los efectivos constataron que el agresor se encontraba bajo resguardo de un empleado policial que cumplía funciones adicionales en el supermercado, quien informó que el joven había golpeado a la víctima antes de ser reducido.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.