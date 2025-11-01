Un joven armado fue interceptado en el barrio Isidro Quiroga

Un joven de 24 años fue arrestado por personal del GRIM en Comodoro Rivadavia luego de intentar huir y arrojar una riñonera que contenía un arma de fuego con la numeración suprimida.

Un joven de 24 años fue detenido este viernes por la noche en el barrio Isidro Quiroga de Comodoro Rivadavia, luego de una persecución con personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM).

El hecho ocurrió alrededor de las 23 horas, cuando los efectivos realizaban un patrullaje preventivo sobre la calle Sargento García, casi avenida Congreso. En ese momento, observaron a un hombre que, al advertir la presencia policial, emprendió la huida a pie por la misma calle.

El individuo fue rápidamente interceptado, pero antes de ser alcanzado arrojó al suelo una riñonera y un morral. Al inspeccionar los elementos, los uniformados constataron que uno de los bolsos contenía una pistola FM Hi Power calibre 9 milímetros con la numeración erradicada, un cargador con un cartucho calibre 9x19 SP y un teléfono celular marca Motorola.

Personal de la Policía Científica intervino en el lugar y procedió al secuestro del arma y los demás elementos. El detenido, identificado como L.G.R., de 24 años, fue trasladado a la Comisaría Seccional Quinta, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención.