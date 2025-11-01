Diego “Mocho” Zerda, de 33 años, fue arrestado en Tucumán tras la muerte de la influencer Karla Robles. La joven había denunciado reiteradamente por violencia de género a su expareja, a quien la Justicia imputa ahora por instigación al suicidio.

Detuvieron al exnovio de la tiktoker que se quitó la vida en vivo

La Justicia de Tucumán ordenó la detención de Diego Zerda, exnovio de Karla Nahir Naomi Robles, la joven influencer de 27 años que se quitó la vida el pasado fin de semana en su domicilio. El hombre, de 33 años y conocido en su entorno como “Mocho”, fue acusado de instigación al suicidio, luego de que se confirmara que Robles había denunciado en múltiples ocasiones episodios de violencia de género.

La medida fue dispuesta por la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal, a cargo del auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio. Durante la audiencia de imputación realizada este viernes, Maggio detalló que Zerda fue detenido poco después de ingresar al Hospital Obarrio, donde había sido internado para recibir tratamiento psiquiátrico.

Un médico forense del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) evaluó al acusado y determinó que “tiene capacidad de comprender sus actos y dirigir sus acciones”, motivo por el cual la Justicia resolvió mantenerlo bajo arresto.

El abogado de la familia Robles, Augusto Avellaneda, aseguró que desde 2022 la joven había presentado al menos seis denuncias contra su expareja por violencia física, psicológica y amenazas de muerte.

En tanto, la madre de Karla denunció la falta de medidas de protección pese a las reiteradas advertencias:

“Había una orden judicial y él seguía pasando por la casa en moto, sin hacer ruido, solo para que supiéramos que estaba ahí. Nunca nos dieron un botón antipánico, ni custodia, ni siquiera nos llamaron a declarar”, sostuvo con indignación.

El caso reaviva la preocupación por la inacción institucional ante las denuncias de violencia de género, y vuelve a poner en debate la eficacia de los mecanismos de protección para las víctimas en la provincia.