Se filtró cómo Leandro García Gómez obligó a Lowrdez Fernández a negar el secuestro

El caso de Lowrdez Fernández sigue generando conmoción. A días de haber sido rescatada por la policía en el departamento de Leandro García Gómez, su pareja, en un estado alarmante, trascendieron detalles estremecedores sobre el contexto en el que grabó el video donde negaba haber sido secuestrada.

Mientras su madre, Mabel, denunciaba desesperada que no lograba ubicarla, la artista apareció en Instagram intentando despejar las versiones sobre su desaparición. Sin embargo, su aspecto y la forma en que se expresaba despertaron sospechas desde el primer momento: parecía hablar bajo presión.

Según contaron en Desayuno Americano (América TV), el video habría sido producto de una situación forzada. El periodista Carlos Salerno explicó que “se logró determinar que García Gómez le habría propinado golpes en el rostro y en el cuerpo hasta lograr que cayera al piso para luego continuar agrediéndola con patadas”. Además, agregó: “Incluso, a través de conversaciones que la damnificada mantuvo con terceros, habría expresado su voluntad de querer retirarse del inmueble sin lograrlo”.

La reconstrucción de los hechos indica que García Gómez habría escrito un texto que Lowrdez debió repetir frente a cámara para aparentar normalidad. En ese video, la cantante aseguraba que se iba a “encargar de saber quiénes estaban detrás de esa mentira”, pero según el informe difundido por el programa, se trataba de un mensaje dictado por él.

Salerno también leyó parte del documento elaborado por el equipo del Programa Nacional de Asistencia a las Víctimas contra la Violencia, basado en el testimonio que Fernández brindó en la guardia del Hospital Fernández. “Dijo que la relación empezó en pandemia e indicó haber padecido violencia psíquica y psicológica”, relató el periodista.

Incluso, la propia Lowrdez habría manifestado en ese momento: “Yo también fui violenta con él, no soy ninguna santa”, una declaración que, según los especialistas, reflejaría el nivel de manipulación emocional al que estaba sometida y su resistencia a denunciar a García Gómez, actualmente imputado.

Por lo pronto, la investigación avanza con el testimonio de la artista y las pruebas recabadas en el lugar. Todo apunta a que el video que generó alivio por su “aparición” fue, en realidad, la prueba más clara de que Lowrdez Fernández estaba viviendo una pesadilla.