Leandro García Gómez, acusado de privación ilegítima de la libertad y lesiones, continuará detenido. La fiscalía argumentó que su vínculo con la cantante de Bandana representa un riesgo concreto, y un informe de la Corte Suprema advirtió que ella sigue en situación de vulnerabilidad.

Fiscal rechaza excarcelación del ex de Lourdes por el "poder de influencia" que ejerce sobre ella

Tras ser rescatada del departamento de su pareja, Leandro García Gómez, la cantante Lourdes Fernández publicó el domingo un video en redes sociales donde agradeció el apoyo recibido y relató su situación. Mientras tanto, avanza la causa judicial que investiga al hombre por los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones, y la fiscalía rechazó su pedido de excarcelación.

El acusado, detenido en la alcaidía de la calle Beasley, había solicitado su liberación a través de su defensor oficial, quien propuso el uso de una tobillera electrónica como medida alternativa a la prisión. Sin embargo, la fiscal Silvana Russi presentó una oposición formal ante el juez Diego Slupsky, señalando que García Gómez mantiene un “fuerte poder de influencia” sobre la artista, lo que constituye un riesgo concreto para su integridad.

El abogado Yamil Castro Bianchi, representante de la madre de Lourdes Fernández, confirmó a la agencia Noticias Argentinas que la fiscalía sostiene esa postura. Según explicó, la cantante continúa en proceso de recuperación en la casa de amigos tras haber sido atendida en el Hospital Fernández.

La posición judicial se apoya además en un informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que advierte que Lourdes Fernández se encuentra en situación de riesgo y es víctima de manipulación psicológica por parte de su pareja. El documento recuerda que la artista ya lo había denunciado por violencia de género en 2022, lo que refuerza la existencia de un patrón de conducta violenta y reiterada.

La resolución definitiva del juez Slupsky se conocerá en las próximas horas, aunque todo indica que García Gómez continuará detenido mientras se avanza con la investigación.