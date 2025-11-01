Once bomberos especializados y dos integrantes de Protección Civil de Santa Fe arribaron este viernes a Comodoro Rivadavia. Este sábado comenzarán a trabajar en los rastrillajes por Pedro Kreder y Juana Morales, desaparecidos hace 22 días.

Llegó una brigada de rescate de Santa Fe para sumarse a la búsqueda de Pedro y Juana

Una brigada especializada en búsqueda y rescate de la provincia de Santa Fe llegó este viernes a Comodoro Rivadavia para sumarse a las tareas de rastreo en la zona de Rocas Coloradas, donde desde hace 22 días se busca a Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69).

El equipo, integrado por once bomberos voluntarios y dos miembros de Protección Civil —también bomberos—, cuenta con certificación nacional y equipamiento de última generación para búsqueda de técnica mediana. Tras su arribo, los brigadistas mantuvieron una reunión de coordinación en el Centro de Instrucción de Km 3 con el jefe de la División Búsqueda de Personas, Patricio Rojas, y el segundo jefe del área de Investigaciones de la Policía del Chubut, Pablo Lobos.

El secretario de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, explicó que la asistencia se concretó a partir de un llamado del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, a su par santafesino, Maximiliano Pullaro. “Santa Fe tiene un equipo de última generación, único en el país, con un kit de localización y, sobre todo, con el profesionalismo del equipo USAR de bomberos voluntarios. Por eso, la Agencia Federal de Emergencia recomendó su convocatoria”, destacó Escajadillo.

El equipamiento que se utilizará este sábado tiene un valor estimado de cien millones de pesos. Incluye un kit de localización con un carretel de noventa metros y cámara distal para inspeccionar zonas de difícil acceso, además de un dron con cámara térmica que se sumará a los ya desplegados en el operativo. Este sistema fue certificado hace apenas tres meses.

El jefe provincial de Bomberos Voluntarios de Santa Fe, Walter Corsetti, detalló que “la comitiva está compuesta por personal de operaciones, comunicaciones, y búsqueda y rescate. Es una dotación completa, con sus propios móviles, enviada para cumplir una tarea específica y colaborar en la búsqueda”.

A su vez, el secretario de Operaciones de Bomberos Voluntarios, Luis Ayala, precisó que “el equipo cuenta con tres componentes que permiten trabajar en derrumbes, detectar movimientos sísmicos y localizar personas mediante cámaras especializadas. El objetivo es obtener resultados positivos y brindar apoyo a la provincia de Chubut”.

La Brigada USAR de Santa Fe participó recientemente en el caso Loan, en Corrientes, y su experiencia genera altas expectativas entre los equipos locales. En Comodoro Rivadavia, la esperanza de encontrar con vida a los dos jubilados sigue intacta, mientras la búsqueda en Rocas Coloradas continúa sin descanso.