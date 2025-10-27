Lourdes negó agresiones, pero la Justicia evalúa un "alto riesgo" en la causa

La integrante de Bandana declaró ante la Oficina de Violencia Doméstica y habría defendido a su expareja, Leandro García Gómez. Sin embargo, los especialistas calificaron el caso como de “alto riesgo” y sostienen que su testimonio refleja una posible manipulación. La investigación continúa bajo la figura de delitos graves.

Tras haber sido rescatada del departamento de Leandro García Gómez, su expareja, Lourdes Fernández reapareció públicamente este domingo con un video en sus redes sociales, donde agradeció el apoyo recibido y aseguró encontrarse contenida. Mientras tanto, la causa judicial que investiga los hechos continúa avanzando y salieron a la luz nuevos detalles sobre su declaración ante la Justicia.

Según informó el periodista Mauro Szeta a través de su cuenta en X (ex Twitter), la exintegrante de Bandana prestó testimonio recientemente ante la Oficina de Violencia Doméstica. En su declaración, Fernández habría negado haber sido víctima de agresiones y, en línea con el comunicado que difundió días atrás en redes sociales, incluso habría defendido a García Gómez.

No obstante, de acuerdo con lo señalado por Szeta, los especialistas de la Oficina de Violencia Doméstica analizaron minuciosamente su testimonio y concluyeron que se trata de un caso de “alto riesgo”. Además, describieron sus palabras como las de “una mujer manipulada por el violento”, advirtiendo señales compatibles con un proceso de sometimiento psicológico.

Tras esa evaluación, el abogado de la familia solicitó que Lourdes Fernández vuelva a declarar, esta vez bajo la figura de víctima de delitos graves, como “trata de personas”, con el objetivo de garantizar su protección y ampliar el alcance de la investigación.

En diálogo con el programa Lape club social (América TV), el letrado explicó que “la negación es normal en casos de violencia de género” y sostuvo que no le sorprendería que la artista “se culpe a sí misma”, reflejando la complejidad emocional que suelen atravesar las víctimas en este tipo de situaciones.

Con estos nuevos elementos, la Justicia mantiene la causa en carácter de “grave” y “de alto riesgo”. Lourdes Fernández continúa recibiendo acompañamiento y seguimiento especializado, mientras el proceso judicial busca determinar responsabilidades y proteger su integridad.