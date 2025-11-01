Detuvieron a un joven por el ataque a balazos que dejó un herido grave

El sospechoso, de 20 años, fue arrestado durante un allanamiento en el barrio Máximo Abásolo. La investigación busca esclarecer el tiroteo ocurrido en la madrugada del viernes en el barrio San Martín, donde un joven de 19 años recibió un disparo en el tórax.

Un joven de 20 años fue detenido en las últimas horas en el marco de la investigación por el ataque a balazos registrado en la madrugada del viernes en el barrio San Martín, donde un hombre de 19 años resultó gravemente herido.

El procedimiento se realizó cerca de las 23:30 de ayer viernes en una vivienda del barrio Máximo Abásolo. En el operativo intervinieron efectivos de la División Policial de Investigaciones (DPI), junto con personal de la Seccional Séptima y de la Sección Operaciones Policiales. Durante el allanamiento se secuestró un arma de fuego y otros elementos de interés para la causa.

El hecho que originó la investigación ocurrió alrededor de las 6:15 de la mañana, cuando el Centro de Monitoreo alertó sobre la presencia de un hombre tendido en la vía pública, en inmediaciones de Sarmiento al 4000. Al arribar al lugar, los agentes policiales hallaron a la víctima inconsciente, con una herida de arma de fuego en el tórax, sobre las calles Huergo y Damasco, cerca del local de la Cooperativa Obrera.

El joven herido fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde permanece internado en estado estable, aunque con pronóstico reservado. En la escena trabajó personal de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones, bajo la supervisión de la fiscal de turno, doctora Gómez.