Detuvieron a un hombre que intentaba robar una bicicleta en Km 8

El sospechoso fue sorprendido por la Policía cuando salía del patio de una vivienda con una bicicleta.

Un hombre fue detenido este viernes por la mañana en Kilómetro 8, acusado de intentar sustraer una bicicleta de una vivienda cercana al gimnasio municipal N°4.

Según informó la Policía del Chubut, cerca de las 8:45 se recibió un llamado telefónico alertando sobre la presencia de un individuo con vestimenta oscura que se encontraba tocando puertas en la zona. Ante esta denuncia, personal de la Comisaría de Distrito Km 8 se dirigió al lugar y observó a un hombre salir del patio de una casa con una bicicleta en su poder.

Al notar la presencia policial, el sospechoso arrojó la bicicleta, una campera azul y una gorra, e intentó huir corriendo hacia la parte trasera de una vivienda. Los uniformados iniciaron una persecución que culminó cuando el individuo saltó un paredón y subió al techo de una casa, donde finalmente fue aprehendido.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la justicia.