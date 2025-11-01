Un hombre de 29 años fue arrestado este viernes por la tarde en avenida Alsina, tras comprobarse que tenía una orden de captura vigente emitida días atrás por la Justicia Penal.

Detienen a un joven con pedido de captura en la Alsina

Un hombre de 29 años fue detenido este viernes por la tarde durante un control de identificación realizado sobre avenida Alsina.

Según informaron fuentes policiales, al verificar los datos personales del individuo en el sistema, se constató que contaba con un pedido de captura activo desde el pasado 30 de octubre. La orden había sido emitida por el juez penal Carlos Ariel Tedesco.

El sujeto, identificado por sus iniciales V.D.F., fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención.