Lourdez emitió un duro comunicado con reclamo a una de sus compañeras

Tras días de versiones y especulaciones, la cantante publicó un extenso comunicado en sus redes para aclarar la situación que atraviesa tras su separación de Leandro García Gómez. Agradeció el apoyo recibido y aseguró que está enfocada en su recuperación para volver a los escenarios.

La cantante Lourdes Fernández, integrante de la banda pop Bandana, difundió un extenso comunicado en su cuenta de Instagram luego de los días de incertidumbre y trascendidos sobre su situación personal. En el texto, la artista explicó que decidió hablar “debido a tantos dichos y cuestiones confusas”, con el objetivo de “aclarar y calmar algunas cosas”.

Fernández inició su mensaje expresando gratitud hacia sus seguidores: “Primero, agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo”.

Respecto a su vínculo con su expareja, Leandro García Gómez, reconoció que el proceso ha sido complejo. “Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones. Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez”, expresó.

La cantante sostuvo que ambos buscaron una reconciliación “desde lo lindo que vivimos”, aunque las circunstancias no lo permitieron: “Somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me lleva a tomar decisiones drásticas; nadie nos enseña a amar”.

En otro tramo del comunicado, Lourdes apuntó contra personas de su entorno que —según señaló— habrían hecho comentarios fuera de contexto: “Puedo entender a la familia, amigas y compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones están fuera de contexto. Desde una compañera que hace tres años no sabe de mí y tiene el descaro de llorar en cámara, hasta supuestas amigas que dicen saber cosas mías que no son reales”, manifestó.

La artista también contó que atraviesa un problema de salud: “Sigo con una faringitis terrible que es real, pero estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Estoy tratando de entender que hay cosas que debo tratar y acomodar”.

Finalmente, Fernández expresó su deseo de enfocarse en el regreso de Bandana, que la tiene “muy entusiasmada”. “Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana y curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo: cantar”, concluyó.

