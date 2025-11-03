Gremio petrolero se reúne con nuevas operadoras

Dirigentes del Sindicato Petrolero de Santa Cruz iniciaron las primeras reuniones formales con referentes de las compañías que reemplazarán a YPF.

A través de un comunicado de prensa, el SIPGER informó que el primer encuentro de trabajo complementado con recorridas técnicas se inició esta semana, en el marco del proceso de transición operativa.

Por un lado, Clear Petroleum S.A. avanzó junto a SIPGER en la planificación del traspaso del área Cañadón de la Escondida–Las Heras, mientras que Quintana E&P Argentina SRL, en sociedad con Quintana Energy Investments SA, hizo lo propio para las áreas Cañadón León y Meseta Espinosa.

Las instancias de trabajo incluyeron relevamientos en campo, revisión de dotaciones y prioridades de mantenimiento, con eje en la continuidad laboral y la seguridad operativa de los trabajadores.

“Esta transición ordenada es una oportunidad para sostener los puestos de trabajo y volver a crecer. Estamos acompañando a cada operadora para que el arranque sea sólido y con previsibilidad para los compañeros y las pymes locales”, señaló Rafael Güenchenen, secretario general de SIPGER.

Vale señalar que además de Clear Petroleum y Quintana, el nuevo mapa de operadoras en Santa Cruz se completa con Patagonia Resources S.A., Roch Proyectos S.A.U., Azruge S.A. y Brest S.A.