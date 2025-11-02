Sucedió en Rada Tilly y lograron aprehender a uno de los sospechosos, ya que mientras alertaba a la policía, la damnificada siguió al auto en que huyeron los delincuentes.

Tres ladrones intentaron entrar a una casa y la dueña frustró el robo

Alrededor de las 20:50 del sábado, se produjo un intento de robo en una vivienda de la calle Esquel al 200, en el barrio Altos de la Villa, en Rada Tilly.

Según el informe policial, la dueña de la vivienda se percató de la presencia de dos ladrones que pretendían ingresar. En tanto, un tercero oficiaba de campana a bordo de un Chevrolet Agile.

Cuando los ladrones observaron que había personas en la vivienda huyeron en dirección a Comodoro Rivadavia.

La damnificada decidió seguirlos mientras alertaba sobre la situación a la policía.

Efectivos de la Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia y personal de la División Motos lograron interceptar al vehículo a la altura de Ruta 3 y Cabezas.

Solo lograron aprehender al conductor, de 27 años, mientras que sus cómplices lograron huir.

El auto fue secuestrado y el detenido quedó alojado en la Comisaría Tercera, a la espera de que comparezca ante el juez penal de turno.