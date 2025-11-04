Denunció haber sido estafado tras comprar un auto con pedido de secuestro

El denunciante entregó 2.700 dólares y un vehículo en parte de pago por un Peugeot 207 que, al ser verificado, resultó tener un pedido de secuestro activo. El Ministerio Público Fiscal ordenó incautar el rodado involucrado en la transacción.

Un hombre de 60 años denunció este lunes en la Comisaría Seccional Tercera haber sido víctima de una presunta estafa, luego de descubrir que el automóvil que había comprado presentaba un pedido de secuestro activo.

Según fuentes policiales, el denunciante, identificado como Franco G.C., relató que alrededor de las 11 horas se presentó en la Dirección de Seguridad Vial y Prevención del Delito para realizar la verificación de un Peugeot 207 Compact XS 1.4 5 puertas, dominio KSG-885, recientemente adquirido. Durante el procedimiento, personal de la Planta Verificadora constató que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente, lo que derivó en su inmediata incautación.

El hombre explicó que había comprado el rodado el 2 de noviembre de 2024 en una agencia automotor ubicada en la intersección de avenida Canadá y avenida Polonia, en el barrio Pueyrredón. La operación incluyó el pago de 2.700 dólares estadounidenses y la entrega de un Renault Clio 1.2, dominio FNG-300, que estaba a nombre de un amigo suyo, quien también se presentó en la comisaría para acompañarlo en la denuncia.

El denunciante solicitó recuperar tanto el dinero como el vehículo entregado, al considerarse víctima de una estafa. Tras la presentación, el Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro del Renault Clio, a fin de avanzar en la investigación del hecho.