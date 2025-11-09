Importante robo en una camioneta estacionada en avenida EE.UU

Desde Agrimensura Mayo se denunció el robo de instrumentos GPS y una estación total desde su camioneta estacionada frente a un supermercado

El equipo de trabajo del Estudio de Agrimensura Mayo denunció en las últimas horas el robo de equipamiento técnico de alto valor de una camioneta que se encontraba estacionada frente al supermercado chino ubicado sobre la avenida Estados Unidos.

Según informaron, los delincuentes sustrajeron un equipo GPS marca Topcon, una mochila con accesorios de topografía y una estación total marca Nikon, herramientas indispensables para las tareas de medición, demarcación y relevamiento que realiza el estudio en sus trabajos diarios.

La pérdida de este equipamiento no solo genera un perjuicio económico significativo, sino que también afecta la continuidad de los trabajos técnicos en curso, se resaltó.