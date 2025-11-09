Vuelco con herido y vehículo secuestrado en Ruta 26

Una camioneta de una empresa volcó esta madrugada entre los kilómetros 12 y 13 de la Ruta Nacional 26, cerca de Rada Tilly.

Un vuelco se registró este domingo por la madrugada, pasadas las 5:00, sobre la Ruta Nacional 26, entre los kilómetros 12 y 13, en cercanías de Rada Tilly. El vehículo involucrado fue una camioneta Toyota Hilux blanca perteneciente a una empresa cuyo nombre no trascendió.

Según informaron fuentes policiales, el conductor —identificado como C.P.— fue retirado del lugar por un vehículo particular que lo trasladó hasta la base de la empresa, desde donde se evaluaba su derivación a un centro de salud para recibir atención médica. Hasta el momento no se difundió información oficial sobre la gravedad de sus lesiones.

En el lugar intervino personal policial y se confirmó la presencia de integrantes del área de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para establecer las causas del siniestro.

Además, se aguardaba la llegada de una grúa para proceder al secuestro preventivo del vehículo.

Las autoridades indicaron que no se registraron otras personas involucradas en el accidente.