Un motociclista murió tras ser embestido por una grúa

Diego Maximiliano Marianache, de 46 años, falleció este sábado al ser atropellado por un camión grúa en Azul. Aunque el conductor aseguró haber perdido el control del vehículo, medios locales apuntan a una posible represalia tras una discusión de tránsito. La fiscalía investiga el hecho.

Un motociclista murió este sábado por la mañana en la ciudad de Azul, cabecera del partido homónimo en el centro de la provincia de Buenos Aires, tras ser embestido por un camión grúa. La víctima fue identificada como Diego Maximiliano Marianache, de 46 años. El hecho, ocurrido poco antes de las 10 sobre la calle España —entre las avenidas Mitre y Belgrano— quedó registrado por cámaras privadas de seguridad.

Según las primeras informaciones policiales, Marianache circulaba en una motocicleta Motomel 150 cc cuando un camión grúa remolcador Iveco Daily 70-16, que se desplazaba en la misma dirección, lo superó y se cruzó abruptamente frente a la moto, provocando el impacto. Tras la maniobra, la víctima salió despedida, se golpeó contra un árbol y murió en el acto.

El conductor del camión, identificado como Miguel José Mele, de 58 años, declaró inicialmente que había perdido el control de su vehículo, lo que derivó en un giro inesperado hacia la vereda y en el arrastre involuntario de la motocicleta y su conductor.

Sin embargo, medios locales como El Tiempo de Azul sostienen otra hipótesis: que Mele habría realizado la maniobra de manera intencional, como consecuencia de una discusión vial previa entre ambos. De acuerdo con esa versión, la víctima habría golpeado uno de los espejos retrovisores del camión instantes antes del siniestro, lo que habría desencadenado una reacción violenta por parte del conductor.

La fiscalía investiga ambas versiones. La causa, caratulada inicialmente como “homicidio culposo”, quedó en manos de la UFI N°2 del Departamento Judicial de Azul, que busca establecer con precisión las circunstancias del hecho y determinar si existió una maniobra deliberada.