Un hombre fue aprehendido por personal policial luego de ser visto conduciendo a gran velocidad por la Ruta 3 portando un arma de fuego. Presentaba signos de haber consumido alcohol.

Detuvieron a un hombre que iba armado en su auto en Km 5

Durante la mañana de este domingo, alrededor de las 8:20, personal de la Comisaría de Distrito General Mosconi detuvo a un hombre que circulaba armado por la zona de Km 5.

Según informó la policía, un testigo ocasional alertó al 101 tras observar un vehículo Volkswagen Gol de color verde desplazándose por la Ruta Nacional Nº 3 en dirección norte-sur, cuyo conductor aparentemente portaba un arma de fuego.

Ante el aviso, una comitiva policial inició un rastrillaje por la zona y localizó el vehículo sobre la avenida Del Parque, en Km 5. Al advertir la presencia policial, el automóvil aceleró por avenida José Ingenieros, pero finalmente fue interceptado.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que en el asiento del acompañante se encontraba a la vista un arma de fuego tipo revólver, junto con municiones y un cargador de pistola. El conductor, identificado como M.B.J., fue reducido y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de las autoridades judiciales.

Los agentes señalaron además que el hombre presentaba aliento etílico, por lo que se presume que se encontraba bajo los efectos del alcohol. La causa fue caratulada como infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, que sanciona la portación ilegal de armas de fuego.