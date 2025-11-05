Fuerte choque en Alsina y San Martín

El accidente ocurrió en la mañana de este miércoles entre un vehículo particular y un taxi.

Un fuerte choque se registró este miércoles por la mañana en la intersección de la avenida Alsina y San Martín. El siniestro involucró a un auto particular, conducido por una mujer, y a un taxi manejado por un hombre.

El impacto se produjo pasadas las 8 horas, en una esquina muy transitada. Como consecuencia del choque, el taxista manifestó dolor en uno de sus brazos y fue asistido en el lugar por personal médico, aunque no requirió traslado al hospital.

En el sitio intervinieron efectivos de la Policía del Chubut, personal de Tránsito municipal y de Prevención Ciudadana. Ninguno de los vehículos fue secuestrado.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el accidente habría ocurrido porque uno de los conductores no respetó la prioridad de paso.