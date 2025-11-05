Lo detuvieron tras arrojar una botella contra una camioneta en Rada Tilly

Este martes alrededor de las 19 horas, una mujer se presentó en la Comisaría de Rada Tilly para denunciar un hecho de violencia ocurrido mientras circulaba con su hijo menor a bordo de una camioneta Ford Ranger.
Según relató, mientras transitaba por la calle Almirante Brown y al girar hacia calle Seguí, un transeúnte vestido con jeans y una campera blanca la insultó al cruzar la calle y le arrojó una botella de color azul metálico, provocando daños en el lateral izquierdo y el capot del vehículo.
Ante la denuncia, personal policial se dirigió de inmediato al lugar, donde localizó a un hombre que vestía las mismas prendas mencionadas por la víctima. Tras identificarlo, se procedió a su aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial.