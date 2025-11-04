Robó un celular en segundos y huyó

El hecho ocurrió en un local de repuestos tecnológicos ubicado en calle España, a pocos metros de San Martín. El ladrón aprovechó un descuido para llevarse un teléfono del mostrador.

Un nuevo robo express se registró en el centro de Comodoro Rivadavia. El episodio ocurrió en un local de repuestos tecnológicos situado sobre calle España, casi San Martín, cuando un hombre aprovechó un momento de distracción del personal para sustraer un teléfono celular del mostrador y escapar rápidamente del lugar.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, cuyas imágenes fueron aportadas a la Policía para avanzar en la identificación del responsable.

Los investigadores no descartan que el mismo individuo esté vinculado a otros hechos de similares características ocurridos recientemente en distintos puntos de la ciudad.